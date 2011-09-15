У Києві пройде літературний проект "Вірші в метро"

З 26 вересня по 9 жовтня 2011 року в Києві пройде проект "Вірші в метро" і поетичний фестиваль "Spoke`n`Word on Tour".

Як повідомили організатори проекту, головною метою кампанії "Вірші в метро" є популяризація сучасної поезії шляхом її презентації в метро і громадському просторі.

Ядром цього є експозиція віршів в столичному метрополітені – "30 віршів 30 сучасних польських поетів" – від класиків: Чеслав Мілош, Віслава Шимборськая, Тадеуш Ружевіч, Збігнев Герберт – до молоді: Яцек Денел, Кшиштоф Сивчик та ін.

Водночас з простором метро, вірші з`являться і на вулицях Києва: поезія Чеслава Мілоша в перекладі Остапа Слівінського прикрасить одну з алей Маріїнського парку, а поезія інших польських авторів – алею між Червоним корпусом Університету і Ботанічним садом. Крім того, організатори планують відео-флешмоб з жителями міста.

Старт проекту "Вірші в метро" відбудеться 26 вересня о 18:00 в книжковому магазині "Є". У презентації проекту візьмуть участь польські поети Войцех Боновіч, Рішард Крініцкий та Мажанна Келяр, а також український поет і перекладач Андрій Бондар. 8 жовтня Бондар разом з Войцехом Цихонь проведе заходи в рамках фестивалю "Spoke`n`Word on Tour": майстер-клас з поетичного слему і слем-турніру у фестиваль-ресторації "Диван". Участь у турнірі візьмуть польські та українські поети: Богдан Пясецький, Гжегож Брушевський, вероніка Левандовська і Войтек Цихонь, Андрій Любка, Паво Коробчук, Ірина Шувалова та всі охочі.

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