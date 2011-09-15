People назвав Топ-10 найстильніших знаменитостей
17:37, 15 вересня 2011Культура
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2-ге місце дісталося Дженніфер Лопес
|Блейк Лавлі
У список, опублікований на офіційному сайті Рeople увійшли зірки телебачення, музики та кінематографу.
Перше місце зайняла актриса Блейк Лайвлі. Видання відзначило властивий тільки їй, індивідуальний стиль, а також уміння актриси одягатися яскраво та помітно.
Друге місце дісталося Дженніфер Лопес – найкрасивішій жінці планети за версією журналу People. За нею слідує актриса Міла Куніс, яку видання назвало «гламурною» красунею, яка вміє гідно демонструвати наряди в стилі "старого Голлівуду".
Повний список виглядає таким чином:
1) Блейк Лайвлі
2) Дженніфер Лопес
3) Міла Куніс
4) Дженніфер Еністон
5) Дженніфер Хадсон
6) Джесіка Альба
7) Кейт Міддлтон
8) Кейт Ботсворт
9) Дженніфер Гудвін
10) Різ Уїзерспун.
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