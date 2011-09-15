People назвав Топ-10 найстильніших знаменитостей

Американський журнал People, що спеціалізується на світському житті, назвав десять знаменитостей, які одягаються найбільш стильно та зі смаком.

У список, опублікований на офіційному сайті Рeople увійшли зірки телебачення, музики та кінематографу.

Перше місце зайняла актриса Блейк Лайвлі. Видання відзначило властивий тільки їй, індивідуальний стиль, а також уміння актриси одягатися яскраво та помітно.

Друге місце дісталося Дженніфер Лопес – найкрасивішій жінці планети за версією журналу People. За нею слідує актриса Міла Куніс, яку видання назвало «гламурною» красунею, яка вміє гідно демонструвати наряди в стилі "старого Голлівуду".

Повний список виглядає таким чином:

1) Блейк Лайвлі

2) Дженніфер Лопес

3) Міла Куніс

4) Дженніфер Еністон

5) Дженніфер Хадсон

6) Джесіка Альба

7) Кейт Міддлтон

8) Кейт Ботсворт

9) Дженніфер Гудвін

10) Різ Уїзерспун.

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