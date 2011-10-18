МЗС РФ: ніхто не платитиме за російську мову в Україні

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що ніхто не платитиме за право російських співвітчизників користуватися російською мовою в Україні.

Про це сьогодні на прес-конференції в Москві за підсумками всесвітньої конференції на тему: «Про статус російської мови в зарубіжних країнах» сказав директор Департаменту з роботи зі співвітчизниками за кордоном МЗС РФ Олександр ЧЕПУРІН, відповідаючи на питання УНІАН, яких заходів має намір вжити Росія для підтримки співвітчизників і російської мови в Україні, наприклад, знизивши ціну на газ для України.

«Це неправильне розуміння того, що хтось за щось мусить платити в своїй же країні. Це їхня мова, це росіяни, які живуть там тисячу років, і вони мають право користуватися цією мовою. Ставити питання про те, що хтось мусить платити за те, щоб росіяни користувалися російською мовою в Україні - просто смішно», - сказав О.ЧЕПУРІН.

Він зазначив, що відповідно до міжнародних норм російські співвітчизники повинні мати можливість здобути дошкільну, шкільну освіту, а також навчання у вишах рідною мовою.

О.ЧЕПУРІН вважає, що самі російські співвітчизники повинні ставити питання про статус перед владою України.

«Вони мають на це законні права, і за це ніхто платити не повинен», - сказав він.

При цьому він відзначив, що під час конференції було вироблено механізми, які можуть підтримати російську мову.

За словами О.ЧЕПУРІНА, на сьогоднішній день є достатньо інструментів для досягнення цієї мети: фонд «Російський світ», Росспівробітництво, реалізується програма «Російська мова» та інші.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня 2011 р. заступник керівника Федерального агентства у справах СНД, співвітчизників, які проживають за кордоном, і з міжнародної гуманітарної співпраці (Росспівробітництво) Георгій МУРАДОВ заявив, що Росія має політичними методами добиватися надання російській мові в Україні статусу регіональної.

«Все це має нас насторожувати на політичному рівні. Регіональний статус може вийти незабаром в Україні, якщо ми будемо активно наших співвітчизників підтримувати в цьому їхньому прагненні», - сказав він.

24 березня 2011 р. директор департаменту СНД МЗС Росії Віктор СОРОКІН повідомив, що Росія в 2010 році виділила більш як 1,2 млн. дол. на підтримку співвітчизників в Україні.

19 листопада 2009 року О.ЧЕПУРІН заявив, що Міністерство закордонних справ Росії вважає, що в Україні проживає 8 млн. російських співвітчизників.

Довідка УНІАН: Народні депутати від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ і Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО зареєстрували у Верховній Раді законопроект “Про принципи державної мовної політики”, який передбачає використання регіональних мов або мов меншин нарівні з державним. У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у разі ухвалення законопроекту, російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України (з 27) – у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях, АР Крим і мм. Києві і Севастополі; кримськотатарська – в АР Крим, угорська – в Закарпатській області, румунська – в Чернівецькій. Інші мови традиційних національних меншин України одержать захист к менших адміністративно-територіальних одиницях.