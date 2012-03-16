Марина Владі їде до Росії, щоб розповісти всю правду про Висоцького

Марина Владі, яка залишилася незадоволеною фільмом "Висоцький. Дякую, що живий", привезе до Росії спектакль, за допомогою якого розповість глядачам всю правду про чоловіка. "Можливо, її різкість, відвертість і звинувачення пролунають дещо пізно. Але вона довго мовчала, і заговорити її змусив фільм, який, на її думку, порочить ім`я і пам`ять великого музиканта і улюбленого артиста.

Марина Владі не боїться скандалу, вона хоче донести до кожного глядача свою думку. Вперше Марина Владі відверто розповість про все, що приховувала стільки років ", - пояснюють організатори гастролей. Актриса додає, що хоче відразу відповісти на всі питання. А їх після грудневої прем`єри фільму "Висоцький. Дякую, що живий" задають чимало.

"Хочу зазначити, що мій спектакль - це відповідь на всі питання про ставлення до цього фільму", - повідомила актриса. Марина Владі покаже моноспектакль. Книга, за якою він поставлений, свого часу, наприкінці 1980-х, потрясла болем і щирістю. Постановка, що з`явилася через довгі роки, викликала такі ж почуття.

ТСН