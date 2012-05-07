У столиці знімають поетичний інтернет-серіал

У Києві стартували зйомки поетичного інтернет-серіалу, присвяченого українським футболістам напередодні їхнього виступу в фіналі Євро-2012.

Про зйомки серіалу УНІАН повідомив автор проекту і режисер Дмитро Сан.

Одну з головних ролей у серіалі виконує актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Дмитро Ступка, відомий за ролями в таких фільмах як «Ми з майбутнього-2», «Серце на долоні».

«Мені дуже сподобалася сама ідея і концепція проекту, а поезія, яку я читаю, насичена емоційністю і позитивом, - сказав Д.Ступка в коментарі УНІАН. - Вірю, що вона допоможе нашим футболістам краще виступити».

«Це наша творча ініціатива як уболівальників і патріотів таким чином підтримати свою команду, - зазначив Д.Сан. - Адже на неї чекає справжній бій, і не один. Цей проект буде добрим, смішним, іноді іронічним. Але головна його мета – ще краще налаштувати хлопців на супергру. Адже група у нас не з легких».

Проект складатиметься з 10 оригінальних серій, кожна з яких присвячена певній футбольній темі. В проекті звучатиме поезія українською та російською мовами. Старт і прем`єра серіалу для вільного перегляду в мережі заплановані на середину травня. Продюсери проекту – Д.Сан, Олександр Омельянов.