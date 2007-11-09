Українці побачать документальний фільм про Івана Мазепу

Студія ВІАТЕЛ продемонструє на «5 каналі» документально-постановочний фільм «Іван Мазепа» із серіалу документальних фільмів «Гра долі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент студії ВІАТЕЛ, режисер фільму, викладач кафедри кіно й телебачення Київського театрального інституту ім. Карпенка-Карого, член Національної спілки кінематографістів України Василь ВІТЕР.

За його словами, документальний фільм «Іван Мазепа» складається з чотирьох частин по п`ятнадцять хвилин кожна. Вони транслюватимуться з 10 листопада по 2 грудня на «5 каналі».

Як зазначив режисер, розповідатиме у фільмі про українського гетьмана Івана Мазепу телеведуча «5 каналу» Наталія СОПІТ.

У першій частині Н.СОПІТ розкаже про «перші кроки Івана Мазепи в житті, політиці і в коханні», у другій - про «гетьмана Мазепу як одного з найбагатших людей Європи». У третій - про «хрещеницю Мазепи Мотрю, яка стала його незабутнім коханням», у четвертій - про те, «як завершилося земне життя Івана Мазепи».

В.ВІТЕР повідомив, що творці фільму користувалися різними історичними джерелами - українськими, польськими, швецькими, російськими. Використовувалися джерела з художньої літератури, наприклад, «Мазепа» Лорда Байрона, а також самі листи Івана Мазепи.

За словами режисера фільму, метою створення стрічки було показати українцям справжнє життя Івана Мазепи, оскільки воно зовсім невідоме пересічному українцеві.

***Серіал «Гра долі» - це різноманітні історії з приватного життя знаменитих українців, які жили в Україні і за кордоном. Проект почав свою роботу 2005 року на «5 каналі».