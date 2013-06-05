Активісти звинуватили організаторів Rock’n Sich у «безсоромному блюзнірстві»

Музикант Олег Скрипка та влада Києва проігнорували аргументи природоохоронців, які наприкінці березня звернулися до організаторів з проханням перенести міжнародний фестиваль Rock’n Sich з Труханового острова в інше місце у зв'язку із гніздуванням птахів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Спілки вільних журналістів "Природа над усе”, “відповіді активісти досі так і не отримали, а реакція на це звернення виявилася доволі непослідовною: з безсоромним блюзнірством фестиваль було оголошено “еко-проектом”.

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«Цинічною є позиція Мінприроди, за підтримки якого проходитиме це ґвалтування зеленої території, яка по праву мала б бути заповіданою. Не зупинило чиновників і так званих рок-музик і те, що у 2006 році подібний фестиваль вже наніс шкоди природі Труханового острова, зокрема, загинуло чимало птахів», - наголошують у спілці.

На думку голови спілки Анжеліки Комарової, вітчизняні музиканти не наслідують рок-зірок Заходу в їхній благодійній діяльності стосовно природи та тварин.

“Є підстави вважати, що тенденція проведення на Трухановому острові масових заходів спрямована на те, щоб його було визнано “територією, що втратила природну цінність” і якій немає сенсу надавати природоохоронного статусу. На Трухановому вже розміщували наметове містечко “Євробачення”, табори мітингуючих шахтарів, пейнтбольні клуби, табір для вболівальників Євро-2012 та інше. Подібна історія вже відбулася з парком-пам’яткою садово-паркового мистецтва “Феофанія”, Сирецьким гаєм та іншими природними куточками Києва, які були піддані забудовникам під приводом втрати природної цінності”, - наголошують у СВЖ “Природа над усе”.

Як відомо, 8-9 червня на столичному Трухановому острові відбудеться міжнародний фестиваль Rock’n Sich. Він пройде за новою концепцією, а саме: як українсько-шведський рок- та екстрим-фестиваль. У концертній програмі дводенного рок-марафону організатори підготували виступи гуртів "Pain", "VопліVідоплясова", "Clawfinger", "Бумбокс", "Тартак", "Helltrain", ТНМК, "Скай", "Крихітка", "Кому вниз", "Mathias Lodmalm of Cementary" та інших музичних команд та DJ-сетів. У рамках фестивалю відбудеться лицарський турнір, байк-парад та змагання з автотюнінгу.

Фестиваль відбуватиметься під особистим патронатом голови КМДА Олександра Попова.

Проект було презентовано в рамках двостороннього форуму Києва та Стокгольма у 2012 році. Ідею підтримали шведські тур-оператори та Асоціація футбольних уболівальників Королівства Швеція