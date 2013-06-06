У Дубно відбудеться всеукраїнський збір військово-патріотичної гри "Джура"

У місті Дубно з 8 по 18 липня відбудеться всеукраїнський збір «Джура 2013: Волинська Січ» за участю понад 300 школярів з усієї країни, які стали фіналістами дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Джура".

Про це керівник Головного штабу Гри "Сокіл" ("Джура") Анатолій Грива повідомив на прес-конференції в УНІАН.

"Гра "Джура" — це державна система патріотичного виховання молоді, яка діє протягом всього навчального року. Вона складається із роботи в школі, згідно із наказом Міністерства освіти передбачено план виховної роботи на рік, і все це входить у цю гру. В кінці навчального процесу відбувається шкільний етап, потім районний етап, обласний і всеукраїнський", - сказав Грива.

За його словами, протягом року у гуртках "Джура" школярі віком 9-17 років вивчають краєзнавство, інші дисципліни, після чого беруть участь у різних змаганнях. Він зазначив, що по всій Україні в школах вже діє понад 400 гуртків «Джура». Грива додав, що гуртки користуються популярністю і діють вже протягом 10 років, а останні 5 років організатори проводять всеукраїнські збори.

Разом із тим, як наголосив директор Міжнародної благодійної установи "Центр Національного відродження" Тарас Рондзістий, Міносвіти передбачає кошти лише на проведення Всеукраїнського етапу гри один раз на три роки, тому цього року до фінансування заходу долучилась громадськість. На прес-конференції голова Благодійного фонду "Добре серце", народний депутат Олег Канівець та голова Благодійного фонду "Нові традиції" Сергій Бондарчук підписали договір про співпрацю із організаторами.