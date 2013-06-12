Росіяни виклали в мережу особистий архів Сталіна

Федеральне архівне агентство Росії (Росархів) запустило сайт "Документи радянської епохи", який надав доступ в електронному вигляді до більш ніж 400 тисяч матеріалів з особистого фонду Йосипа Сталіна і політбюро ЦК компартії, повідомляє РІА Новости.

В основу проекту лягли документи з Російського державного архіву соціально-політичної історії - колишнього Центрального партійного архіву КПРС, повідомив глава Росархіву Андрій Артізов на презентації сайту.

Усі матеріали розділені на два блоки: матеріали Політбюро ЦК РКП (б) за 1919-1933 роки та матеріали з особистого фонду Сталіна за всі роки життя вождя.

Загальний обсяг становить 390 тисяч сторінок або приблизно 100 тисяч документів. Робота з оцифрування зайняла близько п'яти років. Документи можна не тільки читати, але і роздруковувати, ставити закладки в тексті. Користувачі можуть отримати код для цитування в соціальних мережах, наприклад в Twitter і Facebook.

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Артізов вказав на важливість публікації документів у світлі підготовки нового підручника з історії. Це питання напередодні обговорювалося на засіданні президії Російського історичного товариства.

"Процес самоідентифікації сучасної Росії не буде завершений, поки ми спільними зусиллями не виробили зваженого підходу до радянської епохи. Підходу, який буде заснований на об'єктивному аналізі та буде тверезо оцінювати як досягнення тієї пори, так і ціну, яку довелося заплатити суспільству і громадянам за ці досягнення ", - зазначив Артізов.

Глава Росархіву також повідомив, що англомовна версія сайту в перспективі стане доступна в інших країнах світу, зокрема в США. "Це буде платна підписка, частина доходу від якої буде надходити до бюджету Росії", - сказав він.