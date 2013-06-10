Щоденник соратника Гітлера, знайдений в США, може змінити історію

У США виявили особистий щоденник найближчого сподвижника Адольфа Гітлера члена політичного керівництва фашистської Німеччини Альфреда Розенберга, оголошеного Нюрнберзьким трибуналом одним з головних військових злочинців і засудженого до смертної кари в 1946 році.

За попередніми оцінками експертів, записи, що охоплюють період з 1936 по 1944 рік, містять раніше невідомі факти про політику Третього рейху, плани нападу на Радянський Союз, розбіжності всередині гітлерівського режиму і становлять великий інтерес для фахівців та широкої громадськості. "Щоденник послужить для істориків важливим джерелом інформації, яка буде доповнювати і почасти суперечити вже відомим документам", - йдеться в науковому висновку співробітників вашингтонського Музею історії голокосту, зміст якого поширило інформагентство Рейтер.

Записи Розенберга, який був одним з головних ідеологів нацизму і автором теорії геноциду євреїв, будуть передані до музею. Очікується, що в найближчі дні представники кількох федеральних відомств США офіційно оголосять про це на прес-конференції і розкажуть, як їм вдалося виявити щоденник.

ІТАР-ТАСС