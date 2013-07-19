Фонд Ахметова підтримав школу кінокритиків Одеського міжнародного кінофестивалю

Благодійний фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» вдруге підтримав школу кінокритиків, яка відбулася в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю (ОМКФ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні, 19 липня, в ході круглого столу за підсумками роботи Школи кінокритиків четвертого ОМКФ повідомила представник Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Тетяна Трегобчук.

За її словами, фонд Р.Ахметова реалізує програму грантів «Ідея, імпульс, інновація», в рамках якої фінансуються проекти в п'яти сферах: література, візуальне мистецтво, театр, музейна справа і кіно. «Розвиток України» підтримує нові ідеї, ініціативи, освітні проекти. Тому вдруге фонд підтримує школу кінокритиків кінофестивалю в Одесі. Два роки тому, коли надійшла пропозиція підтримати школу кінокритиків, рішення експертної ради фонду було позитивним. Кінокритиків в Україні мало і ця професія повинна розвиватися паралельно з такими напрямами, як кінофестивалі, кіноіндустрія, медіа», – зазначила Трегобчук.

Грант, виділений для школи кінокритиків склав, за словами Трегобчук, 140 тис. грн, аналогічну суму фонд виділив у 2012 році.

«Максимальний грант, який може отримати інституція – 160 тис. грн. Індивідуально – 80 тис. гривень... Іноді навіть невелика підтримка може дати потужний поштовх. Приклад тому, підтримані нами два фільму «Брати» і «Плем'я», – додала Трегобчук.

Вона розповіла, що в нинішньому році фонд також вперше надав підтримку українській делегації на Канському кінофестивалі, підкресливши, що зараз фонд приймає заявки (до 15 серпня) на отримання гранту на створення короткометражних фільмів.

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В Одесі з 12 по 20 липня 2013 року проходить IV Одеський міжнародний кінофестиваль (ОМКФ). Школа кінокритиків – освітній курс і творча платформа для спілкування молодих фахівців, які пишуть і цікавляться кіно, і професіоналів, творча лабораторія ідей і обміну досвідом.

Програма школи тісно пов'язана з програмою Одеського Міжнародного Кінофестивалю, що дає можливість учасникам отримати досвід фестивальної атмосфери, відвідуючи не лише основні заняття, а й прес-покази, прес-конференції, і публікувати свої рецензії в режимі реального часу. Лектори школи – відомі кінокритики та аналітики з Росії, України, Великобританії, Австралії.

Перед учасниками школи виступив у числі інших знаменитостей професор ВДІКу, програмний директор ММКФ Кирило Разлогов, британський кінокритик, редактор журналу Curzon Magazine Йен Сміт провів індивідуальну роботу зі студентами.

Навчальний процес школи включає щоденні 2-годинні заняття студентів у групах з кураторами школи, має на увазі роботу над текстами з практичними рекомендаціями і опрацюванням ключових жанрів журналістики.

Кращий учасник Школи кінокритиків, обраний кураторами проекту спільно з представниками оргкомітету ОМКФ, отримає поїздку на один з міжнародних кінофестивалів.

У Школі кінокритиків ОМКФ 2013 беруть участь 20 молодих фахівців з Києва, Одеси, Львова, Харкова, Запоріжжя, Луганська.