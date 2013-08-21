Препаратом, від якого помер Майкл Джексон, страчуватимуть злочинців

Лікарський препарат пропофол, який став причиною смерті співака Майкла Джексона, буде використовуватися для приведення у виконання смертних вироків в американському штаті Міссурі, повідомляє РІА Новости з посиланням на ABA Journal.

Лікар Конрад Мюррей, який працював з Джексоном, призначив співакові пропофол як засіб від безсоння. Джексон помер 25 червня 2009 року на 51-му році життя від передозування сильнодіючими препаратами. У кінці листопада 2011 року американський суд засудив Мюррея до чотирьох років в'язниці за ненавмисне вбивство. За версією слідства, він дав музикантові надмірну дозу пропофолу, який у взаємодії з іншими ліками, у тому числі заспокійливими, став причиною загибелі співака.

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Штат Міссурі першим стане використовувати пропофол для приведення у виконання смертних вироків, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес.

У середині серпня Верховний суд штату Міссурі засудив Аллена Ніклассона і Джозефа Франкліна до страти за вбивства, призначивши виконання вироку на жовтень та листопад відповідно за допомогою пропофолу, що викликало стурбованість у експертів, пише Ассошіейтед Прес. У команду, що приводить вирок у виконання, більше не входить лікар, під керівництвом якого зазвичай вводиться пропофол, а при неправильному введенні препарату ув'язнений буде відчувати страждання, вважають експерти.

За даними Ассошіейтед Прес, раніше штат Міссурі і майже три десятки інших штатів, де дозволено смертну кару, використовували для її виконання суміш з трьох препаратів, виробники яких в даний час заборонили їх використання в смертельній ін'єкції. Тим часом, стурбованість щодо смертної кари стала причиною подачі до суду декількох позовів по всій країні, в тому числі, в Міссурі. Деякі штати скасували смертну кару. З усіх цих причин кількість страт різко скоротилося, зокрема, в Міссурі було винесено всього два смертних вироки з 2005 року, повідомляє агентство.