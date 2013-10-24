В Інтернет виклали архів Емілі Дікінсон

Дагеротип Емілі Дікінсон / Зображення: Вікіпедія

У середу, 23 жовтня, запрацював сайт Emily Dickinson Archive, на якому викладені матеріали з архівів найбільшої американської поетеси XIX століття Емілі Дікінсон. В онлайн-бібліотеці зібрані тисячі рукописів з архіву Гарвардського університету, Амхертського коледжу, публічної бібліотеки Бостона та ще п'яти установ, повідомляє Лента.ру.

Проект був ініційований і втілений в життя Гарвардським університетом, який поряд з Амхертським коледжем володіє найбільшою кількістю рукописів Дікінсон та іншими матеріалами, що належали їй. Як зазначає The New York Times, між двома організаціями, що різними шляхами отримали рукописи і речі поетеси, завжди було суперництво на тему того, чий архів більший і кращий.

Напруга загострилася в процесі роботи над порталом , яка велася близько двох років. Деякі дослідники були незадоволені тим, як Гарвардський університет проводив відбір рукописів Емілі Дікінсон для публікації в Мережі. Складність вибору була обумовлена, зокрема, тим, що багато віршів були написані Дікінсон в декількох версіях. У підсумку на сайті в основному представлені рукописи тих творів, які увійшли до збірки «Поезії Емілі Дікінсон», виданої Гарвардським університетом у 1998 році. Представники Амхертського коледжу також зазначали, що їм не дали взяти реальну участь в роботі над сайтом.

В онлайн-архіві викладено рукописи віршів Дікінсон, які вона надсилала друзям, чернетки, фрагменти творів, написані на конвертах і невеликих клаптиках паперу. Читачі можуть отримати уявлення про те, як поетеса розташовувала на сторінці той чи інший вірш, як розділяла рядки, розставляла знаки пунктуації. На сайті також є розділ «Лексикон», де зібрано словник Дікінсон - близько 9 тисяч слів, що трапляються в її віршах.

Емілі Дікінсон (1830-1886) залишила велику поетичну спадщину, однак за її життя було видано всього близько десяти віршів, причому вони вийшли у відредагованому вигляді. Про те, що вона пише вірші, знали тільки її близькі друзі, які й надіслали кілька творів на публікацію. Дікінсон здобула популярність вже після смерті. Її неопубліковані вірші виявила молодша сестра Лавінія. Перша збірка Дікінсон, сильно відредагована, був випущена в 1890 році. Визнання поетеса отримала аж після 1955 року, коли вийшла книга її віршів, майже не займаних редактором.