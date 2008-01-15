Спадщина В’ячеслава Липинського переїде з Риму у волинське село Затурці
15:51, 15 січня 2008Культура
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Інформація від Романа Безсмертного
|В`ячеслав Казимирович Липинський. Фото з сайту Вікіпедії
Микола Романюк доручив підлеглим негайно проаналізувати, що потрібно зробити задля того, щоб такий музей на батьківщині Липинського, в селі Затурці Локачинського району, з’явився.
Під час прес-конференції Микола Ярославович відповів, що детальнішою інформацією про механізм повернення на Волинь цих документів він наразі не володіє. Лишень зауважив, що дізнався про це від Романа Безсмертного, котрий висловив готовність посприяти волинянам.
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