«Мандри» виступили в Косово перед миротворцями (фото)

26 січня у Косово для контингенту українських миротворчих сил прямо на базі українських миротворців півторагодинний концерт відіграла культова українська гурт «Мандри».

Цікаво, що це перший в історії Косово концерт української музики, і перший культурний захід для українських миротворців за всі 9 років перебування контингенту на території цієї «гарячої точки».

Акція відбулася завдяки ініціативі та за підтримки Голови Верховної Ради України Арсенія Яценюка і Фонду «Open Ukraine». Крім українських військовослужбовців концерт послухали й подивились також представники миротворчих контингентів Німеччини, Іспанії, Пакистану, Польщі, Румунії та США. Звичайно ж, серби та албанці.

«Атмосфера, яка панувала на концерті була більш ніж дружньою. Це було справжнє яскраве свято з танцями, спільним співом, щирими посмішками і живими емоціями, які переповнювали і об’єднували всіх присутніх. Що є дуже цінним, бо та важка і дуже важлива місія, яку несуть ці хлопці з усіх країн світу, заслуговує на подяку і підтримку всіх людей, які живуть у мирних умовах і, слава Богу, не знають, що таке війна!» - зазначає Фома, вокаліст гурту «Мандри».

За матеріалами прес-служби гурту