Росіяни вбили на Київщині жінку та двох її дітей

Також у Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей - мати та дитина.

У суботу 19 вересня російські безпілотники вчергове атакували Київську область: внаслідок удару загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Страшна трагедія у Фастівському районі. Внаслідок ворожої атаки загинули мама та двоє маленьких дітей - дівчинка і хлопчик. Немає слів, які можуть передати біль цієї втрати. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна трагедія", - написав він.

У Фастівському районі внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль: в одному з будинків виникла пожежа, її ліквідували.

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"Ворог вкотре забирає життя мирних людей і руйнує цивільні об’єкти", - додав Ткаченко.

Також у Вишгородському районі внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей - мати та дитина: вони госпіталізовані до місцевої лікарні.

Удари РФ по Україні

У суботу, 19 вересня, російська окупаційна армія вдарила по Дніпру. Внаслідок ворожої атаки вигорів торговельний центр, є постраждалі. Окрім цього, від російських ударів потерпали і громади Дніпропетровської області.

Відомо, що вогонь знищив ТЦ "Новий Континент" у Дніпрі. Також, за інформацією очільника ОВА, пошкоджено складські приміщення та багатоквартирні будинки. Внаслідок російської атаки дістали поранення 4 людини.

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