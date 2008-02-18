У Криму представлять книжку і звукові записи головнокомандувача УПА Кука
«Це захід, перш за все, для журналістів і тих, хто цікавиться історією»... Буде обнародувано звернення Кука до молодих українців...
23 лютого в Сімферополі пройде презентація книжки останнього головного командира Української повстанської армії (УПА) Василя Кука "УПА в запитаннях і відповідях".
Про це кореспондентові УНІАН повідомив лідер Кримської організації Конгресу українських націоналістів Василь ОВЧАРУК.
«Це захід, перш за все, для журналістів і тих, хто цікавиться історією», - сказав В.ОВЧАРУК.
Учасники презентації також зможуть почути звукові доріжки з голосом В.Кука - записи було зроблено незадовго до його смерті в 2007 році. «Запис близько восьми хвилин», - повідомив лідер кримського КУН.
Крім того, буде обнародувано звернення В.Кука до молодих українців.
На презентації можна буде почути пояснення про засади створення збройних формувань, зокрема "Нахтігаля» і т.д.
Довідка. Василь Кук (псевдоніми – Лемех, Юрко, Медвідь, полковник Коваль) народився 11 січня 1913 року в селі Красному Львівської області.
У 40-х роках В.Кук став одним з найближчих соратників Романа Шухевича, пізніше його заступником. Після смерті Р.Шухевича в березні 1950 р. прийняв обов`язки керівника УПА.
Захоплений у полон в 1954 році, В.Кук шість років перебував в ув`язненні, звідки був звільнений за часів хрущовської «відлиги».
Василь Кук помер у вересні 2007 року.