Брітні Спірс під час концерту переплутала, в якому саме місці знаходиться
01:36, 04 вересня 2018Курйози
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Помилкою виконавиці поділилися присутні на концерті користувачі соцмереж.
REUTERS
Співачка Брітні Спірс під час концерту в британському місті Блекпул переплутала, в якому саме місці вона виступає. Про це повідомляє NME.
Помилкою виконавиці поділилися присутні на концерті користувачі соцмереж. На опублікованих відеозаписах видно, як Спірс запитує: «Як справи, Бірмінгем? Я маю на увазі, Блекпул».
Крім того, користувачі помітили, що під час концерту Спірс знаходилася прямо поруч з Блекпульською вежею — місцевою туристичною визначною пам'яткою.
Відзначається, що концерт в Бірмінгемі артистка дала напередодні.
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