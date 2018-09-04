Брітні Спірс під час концерту переплутала, в якому саме місці знаходиться

Помилкою виконавиці поділилися присутні на концерті користувачі соцмереж.

Співачка Брітні Спірс під час концерту в британському місті Блекпул переплутала, в якому саме місці вона виступає. Про це повідомляє NME.

Помилкою виконавиці поділилися присутні на концерті користувачі соцмереж. На опублікованих відеозаписах видно, як Спірс запитує: «Як справи, Бірмінгем? Я маю на увазі, Блекпул».

Крім того, користувачі помітили, що під час концерту Спірс знаходилася прямо поруч з Блекпульською вежею — місцевою туристичною визначною пам'яткою.

Відзначається, що концерт в Бірмінгемі артистка дала напередодні.