этот материал доступен на русском

Брітні Спірс під час концерту переплутала, в якому саме місці знаходиться

01:36, 04 вересня 2018
Курйози
3692 0
REUTERS

Помилкою виконавиці поділилися присутні на концерті користувачі соцмереж. На опублікованих відеозаписах видно, як Спірс запитує: «Як справи, Бірмінгем? Я маю на увазі, Блекпул».

Крім того, користувачі помітили, що під час концерту Спірс знаходилася прямо поруч з Блекпульською вежею — місцевою туристичною визначною пам'яткою.

Відзначається, що концерт в Бірмінгемі артистка дала напередодні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Брітні Спірс концерт