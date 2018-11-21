Чи залишати роги коровам: Швейцарія вирішує долю худоби на референдумі (відео, фото)

За словами фермерів, роги допомагають худобі спілкуватися та регулюють температуру тіла.

Швейцарці вирішили на цьому тижні провести референдум "За гідність худоби", на якому вирішать, чи залишати коровам роги.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Швейцарії, де корова є національним символом, роги мають лише 10% корів, решті їх видаляють ще у дитинстві. За словами фермерів, роги допомагають худобі спілкуватися та регулюють температуру тіла.

Проблема має й суто економічний аспект, йдеться у сюжеті. Безрогих тварин господар може тримати у тісніших хлівах, а відтак, зменшити видатки. Саме тому фермерам, які залишають худобі роги, швейцарські активісти пропонують щороку виділяти 200 доларів на кожну рогату голову.