Чи залишати роги коровам: Швейцарія вирішує долю худоби на референдумі (відео, фото)
11:50, 21 листопада 2018Курйози
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За словами фермерів, роги допомагають худобі спілкуватися та регулюють температуру тіла.
Рогата худоба / Reuters
Швейцарці вирішили на цьому тижні провести референдум "За гідність худоби", на якому вирішать, чи залишати коровам роги.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
У Швейцарії, де корова є національним символом, роги мають лише 10% корів, решті їх видаляють ще у дитинстві. За словами фермерів, роги допомагають худобі спілкуватися та регулюють температуру тіла.
Проблема має й суто економічний аспект, йдеться у сюжеті. Безрогих тварин господар може тримати у тісніших хлівах, а відтак, зменшити видатки. Саме тому фермерам, які залишають худобі роги, швейцарські активісти пропонують щороку виділяти 200 доларів на кожну рогату голову.
"За гідність худоби": швейцарці вирішують, чи залишати коровам роги
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