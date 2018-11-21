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Чи залишати роги коровам: Швейцарія вирішує долю худоби на референдумі (відео, фото)

11:50, 21 листопада 2018
Курйози
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Рогата худоба / Reuters

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Швейцарії, де корова є національним символом, роги мають лише 10% корів, решті їх видаляють ще у дитинстві. За словами фермерів, роги допомагають худобі спілкуватися та регулюють температуру тіла.

Проблема має й суто економічний аспект, йдеться у сюжеті. Безрогих тварин господар може тримати у тісніших хлівах, а відтак, зменшити видатки. Саме тому фермерам, які залишають худобі роги, швейцарські активісти пропонують щороку виділяти 200 доларів на кожну рогату голову.

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Теги: #Швейцарія