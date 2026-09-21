Більшість отримала ультраправа партія Альтернатива для Німеччини.

На регіональних виборах у Німеччині в одній із земель партія канцлера Фрідріха Мерца – Християнсько-демократичний союз (ХДС) – отримала історичну поразку. Вона не змогла подолати 5-відсотковий бар'єр і не увійде до земельного парламенту Мекленбургу-Передньої Померанії. Як пише Tagesspiegel, це найгірший результат ХДС на земельних виборах в історії Німеччини.

Більшість на виборах в Мекленбурзі - Передній Померанії отримала ультраправа партія Альтернатива для Німеччини (АдН). Партія набрала 38,2% голосів, випередивши СДПН (35,5%). До земельного парламенту також пройдуть Ліва партія (6,5%) та Зелені (5,7%).

Водночас усі політичні сили, що пройшли до земельного парламенту у цьому регіоні, виключили можливість коаліції з AfD.

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Проросійська АдН раніше виграла більшість місць у регіональному парламенті землі Саксонія-Ангальт 6 вересня 2026 року, а у Тюрінгії - у вересні 2024 року. Таким чином Мекленбург – Передня Померанія став третім регіоном, де партія отримує більшість у ландтазі, регіональному парламенті.

Тим часом у федеральній землі Берлін завершили підрахунок голосів після виборів 20 вересня. Найбільшу кількість голосів отримала партія Ліві – 25,7%, за ними йде ХДС із 18,8% голосів, а на третьому місці AfD – 16,3%.

Раніше Фрідріх Мерц після поразки Християнсько-демократичного союзу (ХДС) на місцевих виборах у федеральній землі Мекленбург – Передня Померанія та в Берліні заявив про намір продовжити реформи на своїй посаді канцлера і не йти у відставку.

Перед місцевими виборами в Мекленбурзі-Передній Померанії та Берліні активно обговорювали можливість заміни Мерца, якщо політичні позиції його партії не покращаться. Водночас лідери восьми німецьких земель висловили йому підтримку.

Позиція АдН щодо України

Раніше лідерка АдН Аліса Вайдель заявила, що її партія хоче припинити надавати Україні фінансову та військову допомогу.

Лідерка АдН також закликала скасувати виплати для частини українців у Німеччині, особливо для військовозобов’язаних.

Крім того, ЗМІ зазначали, що ця партія вважає Росію справжнім другом Німеччини.

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