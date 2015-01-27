В Індії троє студентів загинули, бо вирішили зробити селфі на тлі поїзда

В Індії троє учнів коледжу загинули, намагаючись зробити селфі. Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Times of India. Молодим людям, які їхали з Нью-Делі в Агру, було від 20 до 22 років.

Вранці 26 січня, переїжджаючи залізничні шляхи, один зі студентів запропонував зробити селфі. Щоб зображення стало більш популярним у соціальних мережах, було вирішено сфотографуватися на фоні поїзда, що наближався.

Коли з'явився поїзд, троє молодих людей стали фотографувати себе. Четвертий залишився осторонь і став знімати своїх друзів, які роблять селфі.

Як розповів студент, який залишився в живих, його друзі не встигли вчасно піти з залізничних колій. Машиніст намагався зупинити склад, але екстрене гальмування не допомогло.

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За інформацією видання, молоді люди їхали в Агру, щоб відвідати мавзолей Тадж-Махал і відзначити один з трьох головних свят Індії - День Республіки.

В цей день у країні відзначають прийняття Конституції держави і перехід від статусу британського домініону до республіки 26 січня 1950 року.