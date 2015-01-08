В Індії звільнили службовця, який 24 роки не ходив на роботу
17:51, 08 січня 2015Курйози
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Урядовий департамент Індії вирішив звільнити працівника, який не з'являвся на своєму робочому місці понад 24 років.
REUTERS
А. К. Варма, який працював у центральному департаменті громадських робіт, пішов у відпустку в грудні 1990 року і на роботу з тих пір не повертався, повідомляє BBC.
Його заяви щодо продовження відпустки не були задоволені, проте спроби департаменту звільнити його зі служби постійно відкладалися.
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24-літня відсутність співробітника може стати новим рекордом для Індії.
Минулого року керівництво одного з індійських штатів з'ясувало, що одна з вчительок була відсутня на роботі протягом 23 років.
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