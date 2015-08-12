У селі Карелії гусям заборонили гуляти берегом озера

Про це повідомив голова сільської адміністрації Руслан Маляренко, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на агентство FlashNord.

Таке рішення прийнято через численні скарги жителів села на гусей, які загаджують берег озера.

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Маляренко зауважив, що гусям забороняють тільки гуляти берегом. Водночас плавати у самому водоймі їм можна. Таким чином, власники тепер повинні організовувати своїм птахам водні процедури, оминаючи берег.

Як повідомляє портал "Петрозаводск говорит", виходить, що тепер власники гусей мають на руках донести своїх птахів до води і кинути їх у воду. При цьому не уточнюється, як власники будуть забирати гусей назад.