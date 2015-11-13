Російські чиновники зняли ролик про невдалого наркомана Буратіно

Ролик є соціальною рекламою, приуроченою до акції "Розкажи, де торгують смертю!", передає Meduza.

Акція пройде з 16 по 27 листопада, її мета — отримати від громадян інформацію про притони.

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У рекламному ролику Буратіно заходить у приміщення з вивіскою "Факір", в якому вже знаходиться кілька персонажів. Факір гіпнотизує присутніх, а потім протикає їх кігтями-голками.

Буратіно просить вколоти і його, але у Факіра нічого не виходить, оскільки дерев'яне тіло не протикається.

Після цього Буратіно виганяють з приміщення і він скаржиться ФСКН на притон.