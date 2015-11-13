Російські чиновники зняли ролик про невдалого наркомана Буратіно
19:21, 13 листопада 2015Курйози
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Управління Федеральної служби Росії з контролю за оборотом наркотиків у Пермському краї випустило мультфільм про Буратіно, який випадково забрів в притон і спробував приєднатися до наркоманів.
ФСКН показала мультик про Буратіно, який образився на наркопритон / youtube.com
Ролик є соціальною рекламою, приуроченою до акції "Розкажи, де торгують смертю!", передає Meduza.
Акція пройде з 16 по 27 листопада, її мета — отримати від громадян інформацію про притони.
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У рекламному ролику Буратіно заходить у приміщення з вивіскою "Факір", в якому вже знаходиться кілька персонажів. Факір гіпнотизує присутніх, а потім протикає їх кігтями-голками.
Буратіно просить вколоти і його, але у Факіра нічого не виходить, оскільки дерев'яне тіло не протикається.
Після цього Буратіно виганяють з приміщення і він скаржиться ФСКН на притон.
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