У Черкасах водій, тікаючи від поліцейських, заїхав у ворота поліцейського відділку

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі комунікації ГУ Нацполіції в Черкаській області, 29 грудня піший поліцейський патруль став свідком грубого порушення Правил дорожнього руху водієм автомобіля Daewoo. Автомобіль на великій швидкості проїхав на червоне світло світлофора та ледь не скоїв ДТП. Координати порушника поліцейські передали автопатрулям.

Автомобіль знайшли за декілька хвилин, але водій на вимогу поліцейських зупинитися не відреагував. Проїхавши майже півміста та, намагаючись сховатися в провулках, заїхав у відкриті ворота відділку поліції, де його і затримали.

Порушником виявився 27-річний місцевий житель. Від медогляду він відмовився. В ході обшуку його автомобіля був знайдений паперовий згорток з наркотиками.

На порушника складено два адміністративних протоколи за перевищення швидкості і керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Також за фактом виявлення наркотиків відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.