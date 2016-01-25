Таїландська авіакомпанія обслуговуватиме ляльок

Лялькам будуть пропонувати закуски і напої, але їм буде заборонено сидіти біля аварійного виходу, передає Lenta.ru з посиланням на Bloomberg. У випадку, якщо власник не придбає для ляльки квиток, вона буде розцінюватися як ручна поклажа. Відзначається, що ляльки повинні бути пристебнуті під час зльоту і посадки.

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Мова йде про ляльок Luk Thep або «Дитя ангела» (Child Angels"), які останнім часом набули популярності в Таїланді. Їх вартість може досягати декількох сотень доларів. Тайці вірять, що в них знаходяться душі дітей-ангеляток. Вважається, що якщо доглядати за ними, це принесе удачу. Відзначається, що, бажаючи задобрити фортуну, власники ляльок купують для них одяг відомих марок і різні аксесуари.

Крім того, власники місцевого ресторану Netу Grill повідомили на своїй сторінці в соцмережі, що пропонують спеціальне меню для ляльок Luk Thep за цінами дитячого меню. Страви будуть подаватися за умови, що вся замовлена їжа буде з'їдена.