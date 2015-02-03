Китайський лоукостер збирається ввести в літаках стоячі місця - ЗМІ

Китайський лоукостер Spring Airlines зібрався запропонувати своїм пасажирам стоячі місця. Про це повідомляє MarketWatch з посиланням на Національне радіо Китаю. В авіакомпанії відзначили, що таке нововведення дозволить знизити вартість квитків, передає Lenta.ru.

Перевізник вже виступав з подібною ініціативою раніше. Вперше подібну пропозицію як відповідь на дефіцит квитків напередодні китайського Нового року озвучив у 2008 році голова правління компанії Ван Чженхуа (Wang Zhenghua).

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Прес-секретар Spring Airlines заявив, що впровадження на рейсах стоячих місць пов'язано з безліччю умов. «Потрібно домовитися з виробниками літаків, отримати схвалення влади і переконати наших пасажирів прийняти цю ідею», - заявив він.

Раніше з подібними ініціативами виступали інші авіакомпанії, зокрема ірландська Ryanair Holdings. При цьому впровадити стоячі місця з-за правил безпеки польотів досі не вдалося ні одного авіаперевізника.