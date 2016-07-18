Іспанська поліція видала інструкцію з безпечного вилову покемонів

Користувачам нагадують, що вони знаходяться в реальному світі, де існують такі об'єкти, як світлофори та автомобілі.

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У грі для смартфонів, випущеный японською компанією Nintendo, користувачі шукають забавних монстрів у віртуальному світі, накладеному на карту навколишньої місцевості.

З 15 липня - через тиждень після релізу в США, Австралії та Великобританії - гра Pokemon Go стала доступна і в Іспанії, де негайно стала хітом.

У суботу поліція Барселони визволила двох японських туристів, які в пошуках покемонів забрели в тунель на жвавій автомагістралі.

Поліція також попереджає, що завдяки технологіям GPS місце розташування гравців стає відомо іншим користувачам, що робить їх потенційно уразливими для грабіжників і злодіїв, а також сигналізує зловмисникам, що господарів немає вдома.

В США вже були випадки, коли в пошуках віртуальних монстрів гравці забрідали в небезпечні райони і ставали жертвами злочинців.

Автори інструкції радять гравцям не захоплюватися ловом рідкісних екземплярів покемонів і пам'ятати, що найважливіше - особиста безпека.