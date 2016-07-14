Двоє морських піхотинців ВМС США під час полювання на покемонів спіймали злочинця

Про це повідомляє Lenta.Ru з посиланням на канал NBC Los Angeles.

Морпіхи полювали за персонажами в парку Фуллертон. У якийсь момент гра раптово припинилася. В очікуванні продовження гравці звернули увагу на чоловіка, який підійшов до жінки з трьома дітьми, після чого ті втекли. Потім він підійшов до іншої матері з двома дітьми. Коли чоловіки помітили, що перехожий пристає до одного з хлопчиків на дитячому майданчику, вони вирішили діяти.

Військові погналися за чоловіком, до них приєднався ще один чоловік, який став очевидцем сцени з хлопчиком. Вони не давали йому втекти до приїзду співробітників поліції. Внаслідок правоохоронці заарештували чоловіка за підозрою в домаганнях до дітей.

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Як з'ясувалося пізніше, затриманий 39-річний Джейкоб Келлс знаходиться в розшуку за численні злочини, в тому числі за замах на вбивство з застосуванням вогнепальної зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Меморіального музею голокосту в Вашингтоні заборонило відвідувачам грати в Pokemon Go на території установи.

Pokemon Go - гра з елементами доповненої реальності для гаджетів на базі Android і iOS, запущена 6 липня. Гравці переміщаються містом зі смартфонами, шукають покемонів і ловлять їх віртуальними покеболами. Спійманих персонажів можна тренувати, а потім битися з іншими гравцями.