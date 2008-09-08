Найдовший огірок у світі (фото)

Альф Кобб, британський городник, ухитрився виростити найбільший огірок у світі: його довжина складає 36,1 дюйма, тобто 91,7 сантиметра. Рекорд був зафіксований на Національній любительській садівничій виставці у місті Бат, що на південному заході Великої Британії. Цікаво, що попередній огірковий рекорд - 35,1 дюйма (89,2 сантиметра) - був встановлений тим самим ентузіастом, повідомляє The Telegraph.

На цій же виставці в Баті був побитий ще один світовий овочевий рекорд: фермер на ім`я Кен Дейд представив жюрі гігантський кабачок вагою 143 фунти (65 кілограмів). До цих пір найважчим кабачком у світі вважався англійський велетень вагою 136 фунтів (61,7 кілограма).

Найважчий гарбуз на виставці важив 464 фунти (більше 210 кілограмів), але виявилося, що йому далеко до рекорду, оскільки найбільший гарбуз у світі важить майже вчетверо більше: 1689 фунтів (766,8 кілограма).

Лента.ру