У Тайвані на похороні політика станцювали 50 стриптизерок (відео)

У місті Чиаї на півдні провінції ховали місцевого політичного діяча Тунга Сиана, передає Бі-бі-сі.

Мережею поширилося відео похоронної процесії з напівголими танцівницями на дахах джипів.

Сім'я покійного пояснила, що Тунга Сиан був дуже життєлюбною людиною і вмів отримувати задоволення від життя. Влаштувавши йому такий похорон, родичі хотіли віддати шану цій його рисі, повідомляє місцева преса.

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Тунга Сиан займався політикою кілька десятиліть, а в останні роки очолював місцеву раду. Він був дуже популярною фігурою у політичних колах Тайваню.

Він помер у 76 років від хвороби, назва якої не уточнюється.

Процесія складалася з різнокольорових джипів, з яких лунала гучна музика. За ними йшли барабанщики і марширував спеціальний танцювальний колектив. Запрошені актори були одягнені в костюми божеств і гігантських ляльок.

Такої процесії тихе провінційне містечко не бачило ніколи, пишуть місцеві ЗМІ.

Варто зазначити, що участь танцюристів і навіть стриптизерів у похороні - не така вже й незвичайна практика в деяких шарах тайванського суспільства, які дотримуються язичницьких обрядів і вірять в те, що духів необхідно розважати.