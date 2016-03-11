Гучна музика в літаку довела до бійки п'ять жінок

Інцидент стався, коли лайнер летів з Балтімора в Лос-Анджелес, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Причиною бійки стала гучна музика. Дві дівчини, які, за словами очевидців, перебували в стані алкогольного сп'яніння, вирішили послухати мелодію через динамік, а не навушники. Кілька пасажирів зробили їм зауваження і попросили вимкнути музику, але дами відмовилися і почали розмахувати плеєром.

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Після умовлянь три пасажирки рейсу підійшли до дівчат, щоб переконати їх в тому, що вони заважають іншим мандрівникам, внаслідок чого зав'язалася бійка. Пасажири рейсу відзначили, що дами тягали одна одну за волосся і кричали на попутників. Після приземлення в Лос-Анджелесі дебоширок арештувала поліція.

У лютому повідомлялося, що стюардеси американської авіакомпанії Delta Air Lines побилися під час польоту з Лос-Анджелеса в Міннеаполіс. Причиною бійки бортпровідниць стала розбіжність з приводу робочого процесу під час польоту.