Трамп хоче на інавгурації розкрити "пекучу" таємницю
17:04, 20 січня 2017Курйози
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Обраний президент США Дональд Трамп пожартував про свою пекучу зачіску, заявивши, що дощ у день його інавгурації допоможе розвіяти всі сумніви в тому, чи носить він перуку.
Дональд Трамп / REUTERS
Про це повідомляє Daily Mail.
«Дощ може піти, а може й не піти. Якщо він дійсно почнеться, це добре, тому що люди нарешті переконаються, що це моє справжнє волосся», - заявив Трамп під час вечері у Вашингтоні.
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Видання пише, що організатори церемонії дозволили проносити невеликі доладні парасольки через очікування дощу.
Раніше телеведучий в прямому ефірі розстріпав знамениту зачіску Трампа.
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