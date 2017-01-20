Трамп хоче на інавгурації розкрити "пекучу" таємницю

Про це повідомляє Daily Mail.

«Дощ може піти, а може й не піти. Якщо він дійсно почнеться, це добре, тому що люди нарешті переконаються, що це моє справжнє волосся», - заявив Трамп під час вечері у Вашингтоні.

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Видання пише, що організатори церемонії дозволили проносити невеликі доладні парасольки через очікування дощу.

Раніше телеведучий в прямому ефірі розстріпав знамениту зачіску Трампа.