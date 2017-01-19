Порошенко розповів, скільки українці ще чекатимуть на "безвіз"

Про це глава держави заявив в інтерв'ю агенції Reuters.

Порошенко зазначив, що Україна очікує отримати ясність щодо безвізового в'їзду для своїх громадян до Європейського Союзу протягом "дуже кількох" (лічених) тижнів після того, як будуть виконані вимоги ЄС.

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За словами президента, угода (стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами), що була досягнута минулого місяця, після кількох тижнів зволікань досі не набула чинності.

"Це пряме зобов'язання ЄС .... Ми чекаємо кількох моментів або тижнів для завершення паперової роботи для цих речей і запуску процесу," – сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, рішення про дату запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту.

15 грудня Європарламент ухвалив пропозиції стосовно механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.