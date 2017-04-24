12-річний "Шалений Макс" намагався на автомобілі перетнути Австралію, але попався поліції

Поліція Австралії затримала 12-річного хлопчика, який, як стверджують поліцейські, намагався на машині проїхати через всю країну, передає Російська служба Бі-бі-сі.

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Йому вже вдалося проїхати 1300 кілометрів зі сходу на захід, коли його зупинила патрульна машина.

Поліцейські звернули увагу на те, що бампер машини волочився по землі.

Поліція встановила, що хлопчик за 14 годин перетнув штат Новий Південний Уельс, і збирався їхати далі до міста Перт у штаті Західна Австралія.

Це зайняло б ще 30 годин їзди по дорозі в пустелі.

В Австралії можна отримати водійські права з 16 років.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно в Полтавській області 10-річний хлопчик врятував братів з палаючого будинку.