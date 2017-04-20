На Полтавщині 10-річний хлопчик врятував менших братиків із палаючого будинку (фото)

На Полтавщині у с. Мартинівка Гадяцького району 10-річний хлопчик врятував з палаючого будинку трьох маленьких братиків. Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Зазначається, що пожежа виникла через дитячі пустощі з вогнем. 4-річний Андрій та 3-річний Олексій гралися з сірниками та підпалили речі у шафі. Мати у цей час із 5-річною донькою Оленкою працювала на городі. В будинку залишалися ще 10-річний Богдан та 1,5-річний Ігор.

«Богдан відчувши запах диму побіг до кімнати та відкрив шафу, з якої йшов дим і знайшов там 3-річного Олексія. Дитина забилася у куток між купи речей. 4-річний Андрій розгублено стояв поблизу шафи. Коли старший брат витягував Олексія із шафи, вогонь спалахнув та перекинувся на постіль. Хлопчик виніс із хати двох братів та повернувся за наймолодшим, який спав у дальній кімнаті. Перетнувши задимлену та охоплену вогнем кімнату він підбіг до ліжка, схопив сплячу дитину та вибіг із палаючого будинку», - повідомили у ДСНС.

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Богдан, залишивши братів на подвір’ї, побіг до матері і почав кликати на допомогу. Коли жінка підбігла до будинку, то винести із нього вже нічого не встигла.

У ДСНС наголосили, що оскільки найближчий Державний пожежно-рятувальний підрозділ знаходиться за 30 кілометрів від с. Мартинівка для гасіння пожежі негайно було направлено місцеву пожежну команду одого з місцевих підприємств.

«На момент прибуття вогнеборців полум’ям було охоплено покрівлю, перекриття та внутрішнє оздоблення стін будинку. Силами вогнеборців, пожежу площею 64 кв.м. о 17:50 було локалізовано, а о 18:25 — ліквідовано. Всього до гасіння залучалися 5 чоловік особового складу місцевої пожежної команди та 2 одиниці техніки», - повідомили рятувальники.