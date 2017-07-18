Продам "паспорт ДНР" не дорого: мережа вибухнула жартами про Захарченка і створення "Малоросії"

Заява ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про створення «Малоросії» блискавично викликало реакцію користувачів в соцмережах, які не впустили шансу покепкувати зі слів бойовика.

Юзерів одразу ж зацікавило питання, а що ж робити із «паспортами ДНР» та що буде із «Новоросією».

А что теперь с паспортами ДНР делать?..Продать на аукционе Sotheby's ?.. — ///еребцов (@igorzhe) 18 июля 2017 г.

Також у мережі уже жартують про створення «Новоєвропії» зі столицею в Макіївці.

Столицей Новоевропии станет Макеевка, а Париж будет историко-культурным центром без статуса столичного города - источник в ДНР. — Пятая Колонка (@5th_kolonna) 18 июля 2017 г.

Відомий блогер Антон Хондза взагалі висунув «теорію», що ватажкам самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» доведеться взяти шлюб задля «узаконення об’єднання».

Только паспорт ДНР получил.Номера на машину ДНРовские повесил.все доки переоформир.Херась все опять менять... — Хрущевый Инкерман (@fuckinginkerman) 18 июля 2017 г.

Стоп, а как же очередь граждан ЕС, которые хотели получить паспорт ДНР? Что им сказать? — укроп с ул. Мира (@xy_ukr) 18 июля 2017 г.

Глава ДНР Захарченко провозгласил создание Всемирной Галактической Федерации со столицей в Донецке: pic.twitter.com/cNXYl8MMen — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 18 июля 2017 г.

глава ДНР Александр Захарченко заявил, что после расформирования Украины он займется расформированием Евросоюза

если водки завезут — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 18 июля 2017 г.

Малороссия пойдет по пути Люксембурга и поэтому в ней будет несколько официальных языков, а именно: бурятский, чеченский и феня. — МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017

Я так понимаю Захарченко вчера посмотрел первую серию Игры Престолов и решил, что он Серсея — МинПанд (@crimeapanda) July 18, 2017

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України».

"Ми згодні в тому, що нова держава буде називатися Малоросія", - заявив журналістам ватажок "ДНР".

За його словами, столицею "Малоросії" стане Донецьк, а Києву бойовики відвели роль "історико-культурного центру без статусу столичного міста". Захарченко також додав, що необхідно буде ввести в "країні" надзвичайний стан на три роки.

Президент Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу.

"Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.