Продам "паспорт ДНР" не дорого: мережа вибухнула жартами про Захарченка і створення "Малоросії"

13:03, 18 липня 2017
Курйози
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Також юзери кепкують, що Захарченко проголосив створення "Всесвітньої Галактичної Федерації зі столицею в Донецьку".

У соцмережах жартують, що тепер Захарченку потрібно одружитись із Плотницьким / oplot.info

Заява ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Захарченка про створення «Малоросії» блискавично викликало реакцію користувачів в соцмережах, які не впустили шансу покепкувати зі слів бойовика.

Юзерів одразу ж зацікавило питання, а що ж робити із «паспортами ДНР» та що буде із «Новоросією».

Також у мережі уже жартують про створення «Новоєвропії» зі столицею в Макіївці.

Відомий блогер Антон Хондза взагалі висунув «теорію», що ватажкам самопроголошених «ДНР» і «ЛНР» доведеться взяти шлюб задля «узаконення об’єднання».

Як повідомляв УНІАН раніше, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України».

"Ми згодні в тому, що нова держава буде називатися Малоросія", - заявив журналістам ватажок "ДНР".

За його словами, столицею "Малоросії" стане Донецьк, а Києву бойовики відвели роль "історико-культурного центру без статусу столичного міста". Захарченко також додав, що необхідно буде ввести в "країні" надзвичайний стан на три роки.

Президент Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу.

"Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.

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Новина в сюжеті: Заява Захарченка про створення "Малоросії"
Теги: #Захарченко про створення Малоросії