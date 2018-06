Порошенко відреагував на "Малоросію" Захарченко і назвав його "лялькою" Кремля

Президент України Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу.

Під час візиту до Грузії президент нагадав про те, що проект "Новоросія" був похований та пообіцяв відновити суверенітет над Донбасом і Кримом, повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

«Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом», – заявив Порошенко.

"Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.

"Zakharchenko is not a political figure, but a puppet transmitting the Kremlin messages" - President @Poroshenko at the presser in Tbilisi pic.twitter.com/7G1kXgxFZZ