Порошенко відреагував на "Малоросію" Захарченко і назвав його "лялькою" Кремля

12:11, 18 липня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко пообіцяв відновити суверенітет над окупованими територіями.

Петро Порошенко / REUTERS

Президент України Петро Порошенко відреагував на новину про створення так званої «Малоросії» на окупованих територіях Донбасу.

Під час візиту до Грузії президент нагадав про те, що проект "Новоросія" був похований та пообіцяв відновити суверенітет над Донбасом і Кримом, повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко у Twitter.

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«Проект "Новоросія" був похований. Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом», – заявив Порошенко.

"Захарченко не політичний діяч, а лялька, що передає кремлівські послання", - зазначив президент.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави" "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником України".

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Новина в сюжеті: Заява Захарченка про створення "Малоросії"
Теги: #порошенко про Крим і Донбас#проект новоросія