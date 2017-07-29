У Баку звинуваченого у крадіжці з супермаркету клієнта замкнули в холодильнику і протримали там до втрати свідомості, повідомляє сайт Vesti.Az.

НП сталася в супермаркеті Freshmart. Інформація про подію передається з посиланням на 37-річного Фіруза Гахраманова. Він розповів, що прийшов в магазин зі своїм приятелем Новрузом Садієвим. Коли вони знаходилися в торговому залі супермаркету, адміністратор заявила їм, що вони вкрали дорогу бритву, та вимагала заплатити 750 манатів (понад 440 доларів). Вона пригрозила, що в іншому випадку ними "займеться" охорона.

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У публікації не уточнюється, чи були звинувачення надуманими. Vesti.az повідомляють, що "Садієв погодився і сказав, що піде додому за грошима". Через кілька годин він подзвонив і заявив, що не зміг зібрати необхідну суму.

Після цього адміністратор і охоронці силою помістили його друга Гахраманова в холодильну камеру і протримали там до втрати свідомості. Після цього його винесли з холодильника, але протримали в приміщенні супермаркету до глибокої ночі. Після цього його відпустили.

Садієв і Гахраманов заявили, що звернулися із заявами в поліцію.