Російські пропагандисти заявили про появу "бойових кабанів" в українській армії (відео)

Військове телебачення України опублікувало на своєму YouTube-каналі сюжет про те, як бійці АТО приручили двох "бойових вепрів". Військові розповіли, що тварини сигналізують про наближення людей до позицій, тому їх нібито можна використовувати замість собак.

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Це стало приводом для російських пропагандистів написати новину про "патрулювання" тваринами територій Донбасу у складі бойових розрахунків. Так, на одному з прокремлівських ресурсів з'явився матеріал "В українській армії з'явилися бойові кабани", в якому йдеться, що ЗСУ використовують свиней у службових цілях замість собак.

Як повідомляв УНІАН, у Німеччині розшукують акторів на роль "росіян" для військових навчань НАТО та армії США.