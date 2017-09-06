У США поліцію "налякали" червоні повітряні кулі, прив'язані до решіток каналізації (фото)

Поліція міста Літиц в штаті Пенсільванія, на вулицях помітила незвичайну «промоакцію» до виходу нової версії фільму «Воно».

Нагадаємо, у фільмі клоун Пеннівайз краде дітей і залишає червоні повітряні кулі, прив'язані до решіток каналізації. У вівторок поліція виявила кілька таких же кульок.

«Ми віддаємо належне творчості, однак ми хочемо, щоб місцеві жартівники знали, що ми були дуже налякані, коли прибирали ці повітряні кулі, ми з повагою просимо їх не робити цього знову», - йдеться в повідомленні.

Напередодні червоні повітряні кулі були помічені в Австралії, однак там вони супроводжувалися повідомленнями з анонсом фільму. У Літиці жодних повідомлень не було.