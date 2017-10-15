З'явився півострів: росіяни оконфузилися з новою купюрою (фото)

При пильному розгляді нових банкнот, представлених напередодні в Росії, виявилася цікава для сахалинців деталь. На "далекосхідний" купюрі в 2000 рублів також намальовані контури карти Далекого Сходу. Острів Сахалін на них з'єднаний з материком, передає ASTV.RU.

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Як видно на збільшеному зображенні купюри, на півночі острова існує сухопутний перехід на "велику землю". Білі контури, якими можна було б пояснити зіткнення Сахаліну і материка, на частині малюнка частково зникають. На їхньому місці залишається не вода, а сухопутна територія, цілком достатня для самостійного переходу або поїздки на півострів Сахалін.

Виходячи з довжини всього острова в 948 кілометрів, можна припустити: сухопутний перехід тягнеться не менше ніж на кілька кілометрів.

Незабаром після резонансу в ЗМІ Яндекс повернув Сахалін на місце. Проте досі в супутникових картах він залишається півостровом при певному масштабуванні, з'єднуючись з іншою частиною Росії приблизно там же, де і на 2000-рубльовці.

Як жартівливо помічають сахалінці, можливо, таке відбувається через небажання влади будувати міст на материк. На зображеннях Сахалін показують півостровом, так легше буде довести, що в будівництві немає потреби.

Вільне поводження із Сахаліном на картах останнім часом вже ставало предметом повідомлень у ЗМІ й обговорень в соціальних мережах. У серпні з Яндекс.Карт острів на деякий час зовсім зник.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк заборонив українським банкам проводити операції з банкнотами і монетами Російської Федерації із зображенням об'єктів, розташованих на окупованій території України.