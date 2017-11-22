Трамп помилував свою першу індичку напередодні Дня подяки (відео)

04:18, 22 листопада 2017
Курйози
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На церемонії також були присутні перша леді США Меланія Трамп і молодший син Трампа Беррон.

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Президент США Дональд Трамп помилував свою першу індичку. Кадри щорічній церемонії напередодні Дня подяки показав телеканал CNN.

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«Це великий птах... Ух, я так добре себе почуваю», — пожартував Трамп, гладячи птицю. На церемонії також були присутні перша леді США Меланія Трамп і молодший син Трампа Беррон. Відзначається, що вага «Головної індички 2017 року», яку звати Барабанна паличка, становить близько 16 кілограмів.

«Ти готовий, Барабанна паличка? Добре. Барабанна паличка, ти помилуваний», - проголосив Трамп.

Нагадаємо, минулого року президент США Барак Обама напередодні Дня подяки помилував індиків Картоплину і Карапуза.

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Теги: #День подяки Трамп індичка