Обама востаннє в якості президента помилував двох індичок (фото, відео)

Про це повідомляє РБК з посиланням на Білий дім.

Виступаючи на церемонії, Обама нагадав, що традиції помилування індичок вже багато років і зазначив, що продовжить робити це навіть після того, як закінчиться термін його повноважень як президента США.

Починаючи з 1947 року на розгляд президентові представляють дві кандидатури індички, одну з яких президент має помилувати. В цьому році одного з двох птахів обирали шляхом голосування в Twitter. За індика на ім'я Тот проголосували 51% користувачів, за індика Тейтер — 49%.

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Як наголошується на сайті адміністрації Обами, на цей раз обидва птахи будуть відправлені у Блексбург, штат Вірджинія, де, в новому будинку під назвою «Відпочинок індика», їм доведеться жити під наглядом ветеринарів і студентів Політехнічного університету Вірджинії (Virginia Tech).

Традиція помилування індички була запроваджена в 1947 році при президентові Гаррі Трумені. Згідно традицією, один із птахів отримує титул Національної індички подяки, а другого подають на обід у Білому Домі.

День подяки у США відзначають в останній четвер листопада.