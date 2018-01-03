У США скасували авіарейс через пацюка в літаку

У міжнародному аеропорту Окленда у штаті Каліфорнія довелося скасувати авіарейс до Портленда через те, що до літака забіг пацюк.

Близько 110 пасажирів були вимушені пересісти на інший літак, повідомляє New York Post.

Читайте такожВ аеропорту "Київ" затримали рейс через "зайвого" кота на борту

Видання зазначає, що пасажири вже піднялися на посадку до Портленду, коли щур застрибнув до літака.

Авіакомпанія Alaska Airlines стверджує, що вона продовжуватиме використовувати літак, після того як професійний дезинсектор засвідчить, що він без гризунів. Також перевірять чи не нанесла тварина збитків літаку.

Як повідомляв УНІАН, подібний інцидент трапився нещодавно у Детройті. Літак американської авіакомпанії Delta Air Lines був змушений перервати політ і повернутися в аеропорт через виявленого в кабіні пілота горобця.