Озброєні сніжками російські поліцейські намагалися зупинити автомобіль (відео)

Поліцейські РФ сніг кидали в лобове скло автомобіля.

У російському Южно-Сахалінську патрульні поліцейські намагалися зупинити викрадену іномарку, кидаючи сніжки в лобове скло. Однак правопорушник не зупинився і продовжив рух. Пізніше Toyota Camry зупинили, пишуть місцеві ЗМІ.

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