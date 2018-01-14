Озброєні сніжками російські поліцейські намагалися зупинити автомобіль (відео)

18:20, 14 січня 2018
Курйози
2234 0

Поліцейські РФ сніг кидали в лобове скло автомобіля. 

Російські поліцейські намагалися зупинити викрадену іномарку, кидаючи сніжки в лобове скло / фото СУ СКР

У російському Южно-Сахалінську патрульні поліцейські намагалися зупинити викрадену іномарку, кидаючи сніжки в лобове скло.

Однак правопорушник не зупинився і продовжив рух.

Пізніше Toyota Camry зупинили, пишуть місцеві ЗМІ. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #поліція Росії#патрульна поліція РФ