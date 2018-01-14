Озброєні сніжками російські поліцейські намагалися зупинити автомобіль (відео)
18:20, 14 січня 2018Курйози
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Поліцейські РФ сніг кидали в лобове скло автомобіля.
Російські поліцейські намагалися зупинити викрадену іномарку, кидаючи сніжки в лобове скло / фото СУ СКР
У російському Южно-Сахалінську патрульні поліцейські намагалися зупинити викрадену іномарку, кидаючи сніжки в лобове скло.
Однак правопорушник не зупинився і продовжив рух.
Пізніше Toyota Camry зупинили, пишуть місцеві ЗМІ.
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