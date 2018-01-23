У Польщі в костел під час меси вдерся кабан: серед парафіян почалася паніка
08:01, 23 січня 2018Курйози
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Під час свого візиту в костел, тварина розбила вази і статую Ісуса Христа.
Серед парафіян почалася паніка при вигляді тварини \ Фото УНІАН
У польський костел під час недільної меси увірвався кабан, повідомляє ТСН з посиланням на місцеве видання.
Читайте такожУ Польщі приручений кабан зник на тиждень і повернувся додому п'янимСеред віруючих почалася паніка, проте ніхто з них не постраждав.
Дорослий кабан з'явився в храмі через кілька хвилин після початку служби. Тварина почала бігати по приміщенню, що викликало шок у відвідувачів.
Кабан знищив дві вази і статую Ісуса Христа.
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