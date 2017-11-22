У Черкасах патрульні "затримали" кабана, який вільно гуляв біля школи (відео)

У Черкасах патрульні "затримали" кабана, який вільно розгулював біля школи. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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З проханням вполювати кабана в патрульну поліцію звернулися мешканці Черкас. Він вільно розгулював просто біля школи і перехожі злякалися, що тварина може нашкодити дітям.

Патрульні, які прибули на виклик, взялися ловити кабанчика мішками, загороджували йому дорогу дошками. Кілька спроб були марними. Зрештою, тварину загнали в кут і зловили відром.

Ніяких пошкоджень ні патрульні, ні кабан не отримали. Тепер тварину відправлять в заповідник неподалік від Черкас.

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