Обама привозив з собою до Москви куму і тещу (фото)
Медведєва запросила всіх на концерт
На другий день візиту Барака Обами на публіці з`явилися члени родини американського президента, які прилетіли разом з ним до Москви.
До Мішель Обами і її дочок Малії і Саші приєдналася Маріан Робінсон – мати дружини президента США. (З початком передвиборчої компанії вона звільнилася з банку, де працювала секретарем, і тепер живе в Білому домі - допомагає виховувати онучок. До речі, в США її вже прозвали «Obama Grandmama», а ще - головною бабусею Америки). З ними була також хресна мама дочок президента Кай Вілсон.
Усіх їх Світлана Медведєва запросила у вівторок в Музичний Театр імені Станіславського і Немировича-Данченко. Разом з ними в залі знаходилися вихованці дитячих будинків і притулків Москви і Підмосков`я, учні кадетських училищ.
|Теща і старша донька президента США
Після концерту перші леді Росії і США, Маріан Робінсон, Кай Вілсон, Малія і Саша пройшли за лаштунки і поспілкувалися з артистами.