Обама привозив з собою до Москви куму і тещу (фото)

На другий день візиту Барака Обами на публіці з`явилися члени родини американського президента, які прилетіли разом з ним до Москви.

До Мішель Обами і її дочок Малії і Саші приєдналася Маріан Робінсон – мати дружини президента США. (З початком передвиборчої компанії вона звільнилася з банку, де працювала секретарем, і тепер живе в Білому домі - допомагає виховувати онучок. До речі, в США її вже прозвали «Obama Grandmama», а ще - головною бабусею Америки). З ними була також хресна мама дочок президента Кай Вілсон.

Усіх їх Світлана Медведєва запросила у вівторок в Музичний Театр імені Станіславського і Немировича-Данченко. Разом з ними в залі знаходилися вихованці дитячих будинків і притулків Москви і Підмосков`я, учні кадетських училищ.

Гості на аплодисменти не скупилися. Адже цього дня на сцені виступали знамениті на весь світ колективи - народний ансамбль танцю імені Ігоря Моїсєєва, ансамбль "Березка", Надія Бабкіна і її "Російська пісня", інші солісти.

Після концерту перші леді Росії і США, Маріан Робінсон, Кай Вілсон, Малія і Саша пройшли за лаштунки і поспілкувалися з артистами.

Комсомольськая правда