РФ повністю знищила центральний склад відомого німецького виробника мастил

У Liqui Moly вже розпочали роботу над відновленням поставок.

Унаслідок російського обстрілу в ніч на 5 серпня знищено центральний склад Liqui Moly Ukraine, яка постачає в Україну моторні оливи, мастила і автохімію. Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.

"Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем", – ідеться в повідомленні Liqui Moly.

В компанії додали, що всі працівники перебувають в безпеці, під час удару ніхто не постраждав.

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Попри значні матеріальні збитки, дистриб'ютор не планує припиняти операційну діяльність. У Liqui Moly вже працюють над відновленням поставок. Зараз компанія перебудовує логістичні процеси та запускає нові маршрути доставки.

Довідка УНІАН. Liqui Moly – німецький виробник моторних олив, мастил та автохімії, заснований у 1957 році. Компанія випускає понад 4 тисячі найменувань продукції, яку виготовляє виключно на підприємствах у Німеччині та експортує більш ніж у 130 країн світу. В Україні бренд офіційно представлений уже понад 25 років через офіційного дистриб'ютора – ТОВ "Каміон-Оіл".

Удар РФ по Україні в ніч на 5 серпня - головні новини

За даними Повітряних сил, у ніч на 5 серпня російські війська атакували Україну 4 протикорабельними ракетами, 24 балістичними ракетами і дронами. Жодну з балістичних ракет Силам оборони збити не вдалося. Водночас українські захисники нейтралізували 98 безпілотників.

Унаслідок російської атаки є численні загиблі. Зокрема, після удару в Броварському районі Київської області на залізничній платформі виявили тіла людей, які чекали на потяг, що затримувався через російський обстріл.

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